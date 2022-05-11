Окупанти завдали 18 ракетних ударів по селищу на Запоріжжі: пошкоджено 60 будинків, загинула людина

Російські війська завдали щонайменше 18 ракетних ударів по приватному сектору селища Комишуваха Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За інформацією голови Комишуваської громади Юрія Карапетяна, внаслідок обстрілу близько 60 будинків пошкоджено.

Також одна людина загинула, троє поранені.

«Близько 14-ї години обстріляли наше селище. Кілька будинків розбиті. Пожежники працюють біля одного з них. Будинки — без дахів, без вікон. Воронка від вибуху, видно алюмінієві залишки від ракети», — розповів місцевий мешканець.

Окупанти обстріляли Комишуваху у Запорізькій області (suspilne)