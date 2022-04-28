Окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об’єкту на Хмельниччині

Російські окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об’єкту в одній з територіальних громад Шепетівського району в Хмельницькій області.

Про це повідомив голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій, передає УНН.

«Під час «Повітряної тривоги» ворог знову атакував нашу державу. Ракети руЗького міру не забули і про Хмельницьку область. Відбувся ракетний удар у інфраструктурний об’єкт в одній з територіальних громад Шепетівського району на території Хмельницької області», — зазначив він.

Гамалій заявив, що жертв внаслідок удару немає.

«Дякую працівникам ДСНС. Наслідки влучення ліквідовуються. Жертв нема! Все буде Україна!», — наголосив голова ОДА.