Окупанти завозять до Маріуполя хлор, щоб приховати воєнні злочини, — мерія

Російські окупанти масово завозять до Маріуполя хлор для використання в братських могилах. З його допомогою загарбники можуть спробувати приховати сліди воєнних злочинів у місті.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

Зазначається, що крім стрімкого збільшення кількості братських могил в Мангуші, є також інформація про розконсервацію історичного кладовища «Некрополь» в центральному районі Маріуполя.

Так, наголошує Андрющенко, окупанти буквально перетворюють місто на кладовище.

«Окрім того, є інформація про масове постачання хлору в Маріуполь для використання в братських могилах, можливо для санітарних потреб або простого швидкого знищення наслідків воєнних злочинів», — йдеться в публікації.

Раніше повідомлялося, що під Маріуполем в селищі міського типу Старий Крим збільшуються братські могили — були опубліковані нові знімки.

Також ми писали, що про братську могилу біля села Виноградне стало відомо ще 22 квітня. Тоді радник мера Маріуполя отримав інформацію про масові поховання загиблих маріупольців у спробі окупантів приховати наслідки військових злочинів.