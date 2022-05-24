Окупанти здійснили ракетні обстріли м. Мерефа: пошкоджено залізничний об‘єкт (фото)

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 23 травня 2022 року близько 23 години російські військові здійснили три ракетних обстріли по об‘єкту залізничної інфраструктури у м. Мерефа, що призвело до його пошкодження.

Огляд місця події проводили слідчі відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області спільно з прокурорами Харківської окружної прокуратури Харківської області.

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура