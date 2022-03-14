Окупанти здійснили ракетний удар по Житомирській області: є потерпілі, знищено 7 будівель

Російські окупанти у ніч проти понеділка, 14 березня, здійснили ракетний удар по Житомирській області, постраждало 4 особи.

Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

«14 березня о 02:40 у смт Ставище Житомирського району внаслідок ракетного удару по адміністративним будівлям, постраждало 4 особи та попередньо знищено 7 будівель, проводяться пошуки», — йдеться в повідомленні.

Від ДСНС залучено 12 осіб та 2 од. техніки.