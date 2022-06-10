Окупанти знищили один із символів Сєвєродонецька – Льодовий палац (фото)

Голова Луганської ОВ Сергій Гайдай опублікував фото знищеного окупантами Льодового палацу спорту у Сєверодонецьку — одного із символів міста.

«П’ять тисяч мешканців більше не відвідають концерт на кращій сцені міста… Рашисти закидали Льодовий снарядами… Лід, фігурне катання, хокей, волейбол, спортивна школа, концерти, випускні – майже 50 років історії спортивного та культурного розвитку нашого Сєвєродонецька», — зазначив він.

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