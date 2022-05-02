Російські окупанти знову завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман в Одеській області.

Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає УНН.

«Одещина. Ворог здійснив ракетний обстріл мосту через Дністровський лиман. Інформація уточнюється», — написав Братчук.

27 квітня повідомляли, що внаслідок ракетного удару російських окупантів по Одещині зазнав руйнувань міст, який пролягає через Дністровський лиман.