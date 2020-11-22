Окупанти знову здійснили дистанційне мінування українських позицій у напрямку Водяного

Також ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.

Від початку 22 листопада станом на 17:00 російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь на Донбасі.

Зранку у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту Шуми, противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

«Неприцільні постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного окупанти здійснили дистанційне мінування позицій наших військ, використовуючи заборонені міни ПОМ-2», — додали в повідомленні.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, що минулої доби російсько-окупаційні війська на Донбасі один раз порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Вони з гранатомету стріляли біля н.п. Водяне.

20 листопада зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ. З боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного, окупанти здійснили дистанційне мінування позицій наших військ, використовуючи заборонені міни ПОМ-2. // LB.ua