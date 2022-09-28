Окупантський «референдум» в Запорізькій області відвідали менше процента жителів

Незаконний “референдум” в Запорізькій області відвідали лише 0,5 % мешканців окупованих територій. Це стало можливим завдяки спротиву цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова в ефірі національного телемарафону.

“Вчора був такий факт, який вже може бачити вся наша держава, коли росіяни опублікували кількість людей, які прийшли на голосування. Вони декларують, що фейковий “референдум” проходив у всій Запорізький області, а якщо взяти усі цифри, які вони опублікували, можна сміливо сказати, що за їхніми даними проголосувало 0,5 % від тих людей, які мають голосувати”, – заявив Федоров.

Мер пояснив, що така низька явка забезпечувалась спротивом місцевих які не брали участь у фейковому “референдумі”.

За словами Федорова, незважаючи на цей фарс, влада продовжить нараховувати пенсії, зарплати та інші виплати.