Окупантський «референдум» в Запорізькій області відвідали менше процента жителів

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Незаконний “референдум” в Запорізькій області відвідали лише 0,5 % мешканців окупованих територій. Це стало можливим завдяки спротиву цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова в ефірі національного телемарафону.

"Референдум" в Запорізькій області відвідали менше процента жителів

Фото: “Референдум” в Запорізькій області відвідали менше процента жителів (GettyImages

“Вчора був такий факт, який вже може бачити вся наша держава, коли росіяни опублікували кількість людей, які прийшли на голосування. Вони декларують, що фейковий “референдум” проходив у всій Запорізький області, а якщо взяти усі цифри, які вони опублікували, можна сміливо сказати, що за їхніми даними проголосувало 0,5 % від тих людей, які мають голосувати”, – заявив Федоров.

Мер пояснив, що така низька явка забезпечувалась спротивом місцевих які не брали участь у фейковому “референдумі”.

За словами Федорова, незважаючи на цей фарс, влада продовжить нараховувати пенсії, зарплати та інші виплати.

Нагадаємо, що у Мелітополі окупанти погрожували депортувати за відмову голосувати на “референдумі”.

Також, окупанти змушували мелітопольців повторно “голосувати” на псевдореферендумі.

Пізніше стало відомо, що проти організаторів “референдуму” в Мелітополі хочуть запровадити санкції.

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