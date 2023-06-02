Окупанти атакували багатоповерхівку на Запоріжжі: двоє загиблих, четверо поранених

Російські війська атакували багатоповерхівку у Комишувасі у Запорізькій області, відомо про двох загиблих та 4 поранених.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.

“Чотири мирних жителі поранено та двоє загинули у Комишувасі – результат терористичного акту рф”, – написав Малашко.

З його слів, ворог атакував багатоповерховий будинок у селищі. “Мінно-вибухові травми отримали жінки 41, 84 та 87 років, а також 21-річний чоловік. Постраждалих оперативно доставили в медичний заклад. На жаль, від отриманих травм загинули жінки 44 та 77 років”, – повідомив голова ОВА.