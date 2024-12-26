Окупанти йшли по «переправі» зі своїх трупів – їм начхати на людей, – розвідник

Завдяки використанню системи радіоелектронної розвідки фахівці ГУР серед низки важливих завдань також здобувають докази вчинення росіянами воєнних злочинів. Йдеться, зокрема, про розстріли військовополонених.

Позасудові страти своїх же солдатів, які відмовляються йти у м’ясний штурм ― теж притаманна загарбникам практика.

Про це розповів розвідник підрозділу РЕР ГУР МО України в інтерв’ю “РБК. Україна”.

“Командир другого батальйону 164 бригади 25 армії зс рф особисто розстріляв двох російських військовослужбовців, і це було сказано взагалі без будь-чого… Може, щоб ми почули… Він відкритим текстом віддав наказ своїм підлеглим розстріляти [військових], бо ті відмовлялися йти в бій”, ― розповів розвідник.

Він описав один із показових випадків штурмових дій росіян в районі Лиману, коли окупантам наказали форсувати річку.

“Річка невелика, але її так просто перейти важко. Наші, маючи перевагу у висоті та в тому, що знають, хто перед ними, почали їх знищувати. А росіян посилають в штурм і посилають. […] Тоді вони забрали у нас маленький плацдарм. Знаєте завдяки чому? Завдяки переправі. Тільки зі своїх трупів. І по своїх трупах вони перейшли. Їм абсолютно начхати на своїх людей”, ― зауважив розвідник.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України