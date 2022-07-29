Окупанти катують українських полонених, а український суд пом’якшує вирок російському вбивці

Київський апеляційний суд пом’якшив вирок російському військовому Вадиму Шишимаріну та дав йому 15 років тюрми.

Про це повідомляє УНН.

“Вирок Солом’янського суду щодо Шишимаріна змінити, виключити з мотивувальної частини Солом’янського районного суду Києва посилання суду на вчинення злочину за попередньою змовою групи осіб та вчинення злочину щодо особи похилого віку як обставини, які обтяжують покарання. Пом’якшити призначене Шишимаріну покарання до 15 років позбавлення волі. В іншій частині вирок суду від 23 травня щодо Шишимарна залишити без змін”, – оголосив суддя.

23 травня Солом’янський районний суд Києва засудив до довічного позбавлення волі російського військового Вадима Шишимаріна у справі щодо вбивства мирного жителя Сумщини.

Шишимарін після оголошення обвинувального акту у справі визнав себе винним та не відмовився давати показання.