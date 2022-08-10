Окупанти намагаються переконати мешканців окупованих територій в тому, що «Україну вже поділили»

Окупаційна влада проводить пропагандистську кампанію на окупованих територіях, спрямовану на зневіру мешканців в українській владі та можливості звільнення.

Керівництво великих підприємств Мелітополя отримало вказівку проводити збори та бесіди з персоналом, на яких доводити наступну інформацію: «Україну вже поділили. На території західних областей ввели в обіг польські злоті, в більшості магазинів подвійні цінники. Від росії немає куди тікати. Україна не та, якою була».

Заходи налаштовані на підрив морально-психологічної стійкості українсько налаштованого населення, що залишилося в місті.

Втім, всім мешканцям окупованих територій слід пам’ятати: всі українські землі будуть обов’язково звільнені, Україна залишиться неподільною та унітарною державною, а кожен окупант та колаборант отримає заслужену відплату.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України