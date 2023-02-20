Окупанти обстріляли Херсонщину фосфорними снарядами, є жертви (відео)

В результаті обстрілу 3 людей було вбито, а ще 8 отримали поранення.

Російські окупанти обстріляли село Бургунка на Херсонщині з використанням фосфорних снарядів. В результаті атаки було вбито 3 місцевих жителів, а ще 8 отримали поранення.

Інформацією про це поділився прес-центр оперативного командування “Південь” на офіційній сторінці на Facebook. До публікації прикріпили відео з демонстрацією наслідків обстрілу. Жителі Бургунки показали елементи фосфору на землі, а також снаряд до РСЗВ “Град”, який влучив у будинок і вилетів назовні через вікно.

Серед поранених були 3 дітей, двоє з яких залишилися сиротами в результаті обстрілу. Всіх громадян з ушкодженнями госпіталізували, проте стан у них важкий. Нагадаємо, згідно з Женевською конвенцією про захист жертв війни 1949 року, застосування фосфорних боєприпасів заборонено, якщо цивільні особи потрапляють в небезпеку.

УНІАН