Окупанти планують залучити дітей до голосування на псевдореферендумі так званої «днр» (відео)

Служба безпеки перехопила документи терористичної організації «днр», які регламентують залучення неповнолітніх громадян до участі у фейковому референдумі рф на тимчасово окупованій території Донеччини.

Таким чином, загарбники сподіваються розширити «електоральну базу» підтримки кремлівського проєкту з приєднання частини східної України до складу країни-агресора.

Згідно з отриманими матеріалами керівники окупаційної адміністрації планують задіяти у псевдоголосуванні місцевих жителів віком від 13 до 17 років.

За рахунок малолітніх «виборців» окупанти намагаються штучно збільшити катастрофічну нестачу «голосів» для легітимізації фейкового плебісциту.

Щоб посилити контроль за «явкою», неповнолітніх мають супроводжувати до «виборчих дільниць» їх батьки, опікуни або представники так званих «дитячих будинків» на тимчасово окупованій території регіону.

Також для «накрутки показників» псевдореферендуму до нього планують залучати родини з Донецької області, які мають місцеву реєстрацію, але тимчасово виїхали до рф.

Відповідні зміни до «виборчого процесу» його московські куратори доручили так званій «центральной ізбіратєльной комісії днр».

Саме це псевдодержавне утворення підготувало проєкти відповідних документів у вигляді «постановлєній» і додатку щодо проведення фейкового голосування за участі неповнолітніх.

Наразі Служба безпеки ідентифікувала всіх організаторів незаконної діяльності, встановила їх місцезнаходження та задокументувала злочини.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

Заходи з викриття злочинів проводили співробітники Департаменту захисту національної державності Служби безпеки спільно зі слідчими СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

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