Рашисти вкотре продемонстрували феноменальну влучність своїх високоточних ракет – окупанти знищили черговий “важливий стратегічний об’єкт” авіаційною ракетою класу “повітря-земля” Х-59, яка була випущена з новітнього винищувача Су-35. Тепер у Конашенкова є привід знайти у вбиральні черговий HIMARS чи Harpoon, зазначає видання Defense Express.



Як повідомляють в ОК “Південь”, цим “важливим стратегічним об’єктом” була громадська вбиральня на околицях селища міського типу Нововоронцовка, що на Херсонщині.

Уламки керованої ракети Х-29 рашистів, знайденої в Гуляйполі

Це вже не вперше, коли російська армія влучає своїми “аналоговнет” ракетами саме у вуличну вбиральню – тут можна згадати, як рашисти своєю керованою ракетою X-29 “демілітаризували” важливий стратегічний об’єкт – сортир у містечку Гуляйполе в Запорізькій області.

Як вже раніше зауважував Defense Express, такі “промахи” можуть свідчити про проблеми росіян із підтримкою роботи систем наведення своїх ракет.

Керовані ракети X-59

Крім того, удари по вуличних вбиральнях можуть говорити й про те, що окупанти, наприклад, досі намагаються бити навмання у пошуках тих самих “важливих стратегічних об’єктів”.

У будь-якому випадку, окупанти роблять нам велику послугу, утилізуючи свої ракети ударами по таких “стратегічних вбиральнях”. Тим паче, як нещодавно розповідали у ГУР МОУ, ракет в окупантів стає все менше й менше, заключає видання.