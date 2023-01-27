Окупанти забиратимуть житло у мелітопольців без російського паспорта

Окупанти заявили, що забиратимуть квартири у мешканців Мелітополя без російського паспорта

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

За його словами, в окупованому Мелітополі наразі більше загарбників, ніж місцевих. Так, у місті залишилось близько 50-60 тисяч мешканців.

Федоров також розповів, що далеко не всі окупанти одягнені у військову форму. Велика кількість з них носить цивільне, аби провокувати місцевих, підслуховувати їхні розмови, поширювати дезінформацію та дестабілізувати ситуацію.

“Також для цього вони вводять примусову паспортизацію. На цьому тижні вони оголосили всім, що всі мають оформити рашистські паспорти до 1 червня. Хто цього не зробить – не буде мати право на квартиру, машину, медичне та соціальне обслуговування”, – розповів мер.

Росіяни заявили, що усі мешканці мають перереєструвати своє майно у так званій “реєстраційній палаті” окупантів. Зробити це можливо лише за наявності російського паспорта.

Так, Федоров зазначив, що вже є випадки, коли росіяни приїжджали до конкретних сіл, їм були потрібні квартири для розселення, тому вони займали не лише порожні квартири, а й виселяли місцевих.

Нагадаємо, Федоров пояснив, навіщо росіяни брешуть про нібито “вдалий” наступ під Запоріжжям.

Тим часом зрадники та колаборанти намагаються створити власну приватну військову компанію у Мелітополі.