окупанти застосували авіацію та «іскандери» проти цивільного населення донеччини. серед поранених - дитина

Поліцейські задокументували 18 порушень законів і звичаїв війни з боку російських військ за добу. Внаслідок атак є постраждалі.

Армія рф вдарила по 13 населених пунктах – містах Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Малотаранівка й Північне, селах Времівка, Дружба, Карлівка, Уманське.

Ворог завдав ударів з авіації, ракетних комплексів «Іскандер», реактивних систем залпового вогню, артилерії.

Знищено та пошкоджено 64 цивільних об’єкти – 57 житлових будинків, критичну інфраструктуру, автомобілі.

Костянтинівку окупанти атакували вчора крилатою ракетою «Іскандер-К». Двоє людей дістали поранення, руйнувань зазнали 10 приватних осель і 6 багатоквартирних будинків, газопроводи та газорозподільний пункт. Крім того, сьогодні вночі місто обстріляли двома ракетами С-300, пошкодили будинок і школу. За попередніми даними, люди не постраждали.

Російські військові поцілили ракетою по Малотаранівці, пошкодили 16 приватних будинків. Інформація про постраждалих не надходила.

З артилерії росіяни накрили Курахове, поранили трьох цивільних мешканців, зокрема дитину. Постраждали приватні та багатоквартирні будинки, адмінбудівлі.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За допомогою поліції евакуйовано ще 318 людей, з початку обов’язкової евакуації – 70 797 осіб, серед них 8 304 – діти, 3 147– люди з інвалідністю.

Відділ комунікації поліції

Донецької області