Окупанти засудили до 10 років тюрми за «шпіонаж» Ірину Горобцову, яку раніше невідомі викрали у Херсоні

Ірина Горобцова працювала в одній з українських IT-компаній і активно писала в соцмережах про окупацію Херсона російською армією.

Суд на окупованій частині Херсонщини засудив громадянку України Ірину Горобцову до 10 років тюрми нібито за “шпіонаж”. Про це повідомляє російська генпрокуратура.

Згідно з матеріалами справи, з лютого 2022 по березень 2023 року Ірина Горобцова начебто збирала та передавала співробітнику ГУР відомості про місця дислокації, час, маршрути та пересування підрозділів російських окупантів на території Херсонської області.

Суд дав громадянці України 10 років 6 місяців позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму.