Окупанти завдали груповий удар ракетами по військовій інфраструктурі Миргорода

Російські війська завдали ракетного удару по Миргороду на Полтавщині, влучили по військовій інфраструктурі.

Про це повідомили голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін і 831 бригада тактичної авіації:

“Чотири “прильоти” по інфраструктурі Миргорода. З’ясовуємо деталі. Залишаємося в укриттях!”.

Згодом Лунін уточнив, що загиблих та поранених у Миргороді немає.

У свою чергу, 831 бригада тактичної авіації о 12:30 повідомила, що “близько 11:00 військами Російської Федерації завдано груповий удар ракетами “Повітря-Поверхня”, ймовірно Х-22, по військовій інфраструктурі міста Миргород”.

Пожежа триває. На уражених об’єктах працюють карети швидкої допомоги, представники Національної поліції України та служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.

У Телеграм-каналі “Лубни, Миргород” повідомляли про 5 потужних вибухів. // УП