Окупанти завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя (фото)

Пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки.

У ніч на 6 грудня російські загарбницькі війська обстріляли ракетами передмістя Запоріжжя.

Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив у своєму Telegram-каналі. За попередньою інформацією, внаслідок удару ніхто не постраждав.

“Вчергове, вночі, російські терористи завдали ракетному удару по передмістю обласного центру. Одна з ракет потрапила по територіі Степнянськоі територіальної громади. Пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки”, – повідомив він. // УНІАН