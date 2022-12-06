Окупанти завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя (фото)
Пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки.
У ніч на 6 грудня російські загарбницькі війська обстріляли ракетами передмістя Запоріжжя.
Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив у своєму Telegram-каналі. За попередньою інформацією, внаслідок удару ніхто не постраждав.
“Вчергове, вночі, російські терористи завдали ракетному удару по передмістю обласного центру. Одна з ракет потрапила по територіі Степнянськоі територіальної громади. Пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки”, – повідомив він. // УНІАНTweet