Окупанти знеструмили Запорізьку АЕС та блокують постачання дизелю для генераторів

Російські військові знову знеструмили Запорізьку АЕС та блокують постачання дизелю для генераторів. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відреагував на дії окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Енергоатом”.

Сьогодні о 08:59 внаслідок ракетного обстрілу російськими військами була пошкоджена підстанція “Дніпровська” у Дніпропетровській області. Через це аварійно відімкнулася лінія зв’язку 750 кВ.

Таким чином Запорізька АЕС знову знеструмлена. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори.

“Енергоатом” направив на ЗАЕС партію дизелю, проте окупанти не пропускають колону авто з пальним.

Реакція МАГАТЕ

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у своєму Twitter підтвердив знеструмлення Запорізької АЕС.

“Наша команда на Запорізькій атомної електростанції повідомила мене сьогодні вранці, що станція вдруге за п’ять днів втратила все зовнішнє живлення”, – зазначив Гроссі.

Він додав, що поки генератори забезпечують електроенергією АЕС.