Окупанти знову обстріляли собор у Херсоні під час гасіння пожежі, поранивши рятувальників
Під час гасіння пожежі через ворожу атаку на Свято-Катериненський собор у Херсоні відбувся повторний обстріл.
Про це повідомляє МВС України, пише УНН.
«Херсон. Під час гасіння пожежі, спричиненої обстрілом у Свято-Катериненському соборі, відбувся повторний обстріл», – йдеться у повідомленні.
Внаслідок російських обстрілів постраждало четверо співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані, їм надається необхідна допомога, зазначили в МВС.
Також пошкоджена спецтехніка.Tweet