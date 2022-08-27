Окупаційна адміністрація Криму наказує засекречувати факти вибухів на військових об’єктах
Під час спеціальної наради, заступник міністра оборони рф дмитро булгаков наказав у будь-який спосіб приховувати факти вибухів на складах боєприпасів та військових об’єктах, що дедалі частіше стаються на території тимчасово окупованого Криму.
У випадках, якщо інформація про знищення військових об’єктів ставатиме відомою громадськості, для того щоб запобігти ще більшій паніці, окупанти розповідатимуть про халатність чи недбальство певних посадових осіб, прізвища яких вже встановлені і яких буде притягнуто до відповідальності.
Вже тисячі росіян намагаються терміново виїхати з території Криму. Паніка в окупантів піднялася після серії вибухів на військових об’єктах.
Головне управління розвідки Міністерства оборони УкраїниTweet