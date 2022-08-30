Окупаційна «влада» на Харківщині змушує приводити дітей до учбових закладів: у разі відмови — погрожує вилучати їх з родини

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Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

29 серпня 2022 року в ході проведення евакуаційних заходів встановлено, що «влада» окупованих територій Харківської області змушує місцевих мешканців приводити дітей до учбових закладів.

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Псевдовлада попередила родини, в яких є діти, що якщо вони не розпочнуть навчання у вересні поточного року, їх дітей будуть примусово відбирати з сім’ї.

У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура

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