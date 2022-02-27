Оперативна інформація станом на 06:00 27.02.2022 щодо російського вторгнення

Російський окупант знизив темпи наступу, але все ще продовжує спроби розвити успіх на окремих напрямках в наступальній операції проти України.

Докладніше:

Триває третя доба російського воєнного вторгнення проти України.

Колони броньованої техніки російських агресорів уповільнили темпи просування вглиб території України. Війська противника, позбавлені своєчасного поповнення запасів палива та боєприпасів, зупиняються.

Особовий склад окупаційних військ, переважна більшість яких є молоді строковики, виснажена попередніми військовими навчаннями та має низький морально-психологічний стан. За наявною інформацією мають місце факти дезертирства, відмови військовослужбовців ЗС РФ від участі в бойових діях проти України та здачі у полон.

Основною тактикою дій окупантів залишається рух та захоплення невеликих міст, сіл та автомобільних шляхів сполучення. Завдяки потужному опору цивільного населення, підрозділів Збройних Сил України, національної гвардії та національної поліції, спроби взяття під контроль великих міст успіху не мали.

Основна мета противника полягає у блокуванні столиці нашої Батьківщини, міста Києва, залишається невиконаною.

Російські окупанти переходять до активного застосування диверсійно-розвідувальних груп, які знищують об’єкти цивільної інфраструктури та вбивають мирне населення великих міст. Нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, російський агресор наніс ураження по нафтобазі у Василькові та зруйновав газогін в місті Харкові. Окупанти продовжують підступно наносити ураження багатоповерховим житловим будинкам.

З метою залякування місцевого населення використовують військові частини та підрозділи, укомплектовані, переважно, особами кавказької зовнішності, з поганим знанням російської мови, застосовують адресну розсилку погрозливих та панічних повідомлень.

Протягом доби російські окупанти били по Києву та іншим містам балістичніми та крилатими ракетами та застосовували авіацію з території ТОТ АР Крим та Республіки Білорусь.

У Мозирському районі Білорусі загарбники сформували ударну групу російських бойових вертольотів для нанесення ударів по об’єктах критичної інфраструктури міст та по наших військах.

Недопущено використання української залізничної інфраструктури, шляхом руйнування залізничних шляхів сполучення з країною агресором.

Угруповання об’єднаних сил веде оборонну операцію, утримує зайняті позиції вздовж лінії розмежування. Противник успіху немає на жодному з напрямків.

Втрати окупаційних сил на кінець третьої доби збройної агресії склали:

особового складу понад 3000 осіб та понад 200 — полоненими (інформація уточнюється);

літаків 16 одиниць;

вертольотів 18 одиниць;

танків — 102;

ББМ різних типів понад 540 одиниць;

ЗРК БУК – 1;

автомобільної техніки понад 20 одиниць.

#stoprussia Разом переможемо! Бий окупанта!

Operational information at 06:00 on February 27, 2022 of the Russian invasion

The Russian occupier has reduced the pace of the offensive, but still continues to try developing success in some areas in the offensive against Ukraine.

The third day of the Russian military invasion of Ukraine is going on.

Columns of armored vehicles of the Russian aggressors slowed down the pace firther into Ukraine. Enemy troops, deprived of timely replenishment of fuel and ammunition, stop on the roads and in the cities.

The personnel of the occupying forces, the vast majority of whom are young conscripts, are exhausted by previous military exercises and have a low moral and psychological condition, according to available information, there are facts of desertion, refusal of servicemen of the Russian Armed Forces to take part in hostilities against Ukraine and yielding themselves prisoners.

The main tactics of the occupiers remain the movement and capture of small towns, villages and highways. Due to strong resistance from the civilian population, units of the Armed Forces of Ukraine, the National Guard and the National Police, enemy’s attempts to take control of large cities were unsuccessful.

The main goal of the enemy is to block the capital of Ukraine, the city of Kyiv. It remains unfulfilled. The enemy moves to the active use of sabotage and reconnaissance groups that destroy civilian infrastructure and the population of large cities. Ignoring the norms of International Humanitarian Law, the enemy damaged the oil base in Vasylkiv and destroyed the gas pipeline in Kharkiv. The occupier continued to insidiously damage multi-storey residential buildings.

In order to intimidate the local population, military units and subdivisions are used, staffed mainly by people of Caucasian appearance, with poor knowledge of the Russian language, sending targeted mailing.

During the day, the Russian occupiers used ballistic and cruise missiles and aircraft from the territory of the TOT of Crimea and the Republic of Belarus in Kyiv and other cities.

In the Mozyr district of Belarus the invader has formed a strike group of Russian combat helicopters for damaging critical infrastructure of cities and our troops. The use of Ukrainian railway infrastructure by destroying the railway lines with the aggressor country is not allowed.

The Joint Forces are conducting a defensive operation, holding positions along the line of demarcation. Enemy is not successful in any of the areas.

The losses of the occupying forces at the end of the third day of armed aggression were:

personnel over 3,000 people and more than 200 prisoners of war;

aircrafts — 16;

helicopters 18;

tanks — 102;

armored vehicles of different types — over 540 ;

anti-aircraft missile system BUK — 1;

automotive equipment over 20 units.

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine