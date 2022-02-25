Оперативна інформація станом на 16:00 25.02.2022 щодо російського вторгнення

Російський окупант продовжує наступальну операцію проти України на раніше обраних напрямках за підтримки дальньої оперативно-тактичної авіації та із застосуванням високоточної зброї дальньої дії.
Угруповання Збройних Сил України спільно з силами Територіальної оборони тримають оборону міста Києва та раніше визначених рубежів.
Ворог підступно завдає авіаційні та артилерійські удари по об’єктам цивільної інфраструктури.
Російські війська продовжують нести втрати в особовому складі та техніці.
З початку вторгнення Російської Федерації Збройними Силами України знищено:
танків – до 80 одиниць,
бойових броньованих машин різних типів – 516 одиниць,
вертольотів – 7,
літаків — 10,
крилатих ракет — до 20,
автомобільної техніки — більше 100,
особового складу – більше 2800 осіб.
Підступно діють розвідувально-диверсійні групи противника, переодягаючись в цивільний одяг та просочуються у міста з метою дестабілізації обстановки шляхом здійснення диверсійних дій.
Земля під ногами окупанта буде горіти, як горить російська техніка!