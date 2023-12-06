Оперативна інформація щодо російського вторгненн станом на 10.00 06 грудня 2023 рокуя

Розпочалася шістсот п’ятдесят перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 104 авіаційних удари, здійснив 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Крім того, вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 50 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 41 ударний БпЛА.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Костобобрів Чернігівської області; Новодмитрівка Сумської області; Іванівка Харківської області; Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Спірне, Новобахмутівка, Авдіївка, Олександропіль, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Тягинка, Кринки, та Львове Херсонської області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 26 атак противника в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області; Тернів, Спірного, Веселого, Роздолівки, Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 25 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, північно-східніше Бердичі, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 18 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога в районі південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку сили оборони відбили всі атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах західніше Вербового Запорізької області.

Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівому березі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 по пунктах управління та 3 по зенітно-ракетних комплексах противника. Також Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено російський бомбардувальник Су-24М.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 1 складу боєприпасів, 2 станціях РЕБ та 11 артилерійських засобах противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали: 1270 окупантів, 13 танків, 40 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, 6 РСЗВ, 51 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 49 автомобілів, 5 одиниці спеціальної техніки та один літак

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Генеральний штаб ЗСУ