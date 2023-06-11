Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 06.00 11.06.2023

Розпочалася чотириста сімдесят третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Російська федерація продовжує вести загарбницьку війну, не рахуючись із втратами. Для досягнення своїх цілей продовжує тактику терору.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 8 ракет, зокрема, 4 крилаті ракети наземного базування “Іскандер”, та 35 іранських ударних БпЛА типу “Shahed” по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 2 крилаті ракети та 20 ударних БпЛА типу “Shahed”.

Крім того, ворог завдав 92 авіаційних ударів та здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні будинки.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 35 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Нововасилівка, Середина-Буда, Чуйківка, Харківка, Соснівка, Вовківка, Степок, Велика Писарівка, Попівка, Дмитрівка Сумської області, а також Уди, Стариця, Вовчанськ, Бударки, Нестерне та Мала Вовча на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Петро-Іванівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка, Кислівка, Табаївка на Харківщині та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Невське, Ямполівка, Зарічне, Лиман, Спірне, Веселе, Роздолівка та Рай-Олександрівка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Білої Гори, успіху не мав. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Біла Гора, Диліївка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Залізне та Північне.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Невельського. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. В той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли в районах Гострого, Максимільянівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаударів в районах Пречистівки, Золотої Ниви та Великої Новосілки та обстріляв з артилерії Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаційних ударів в районах Новопавлівки, Гуляйполя та Оріхова Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них Времівка, Новосілка і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Степове та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Садове та місто Херсон.

Через відсутність юридичної норми щодо кінцевих термінів проходження військової служби за мобілізацією у російській армії , відсутність значних досягнень на полі бою та поширення панічних настроїв щодо майбутніх перспектив, серед російських мобілізованих почастішали випадки невиконання наказів, саботажу, нестатутних взаємин, а також дезертирства. Для вирішення цих проблем начальник генерального штабу збройних сил рф прийняв рішення, згідно якого командирам з’єднань та військових частин наказано виявляти та відряджати таких осіб до штурмових рот для подальшого використання їх у так званих “м’ясних штурмах”.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Також наші захисники знищили 4 ворожих розвідувальних БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції та ще 4 важливих об’єкти противника.

Підтримуйте Збройні Сили! Разом переможемо!

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ