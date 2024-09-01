Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 08.00 01.09.2024

Розпочалась дев’ятсот двадцять перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 199 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів десятьма ракетами, 73 авіаційних удари, задіявши 96 КАБів. Крім цього, здійснив майже 3900 обстрілів, 96 з них – із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Манухівка, Глухів, Ободи, Липці, Малі Проходи, Черкаська Лозова, Кругляківка, Сергіївка, Гродівка, Миколаївка, Селідове, Покровськ, Олександропіль, Мирноград, Водяне, Костянтинівка, Новоукраїнка, Костянтинопіль та Рівнопіль.

За вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по скупченнях живої сили противника та один – по складу боєприпасів окупантів.

На Харківському напрямку відбулося дві ворожих атаки, в районах Липців і Вовчанська.

На Куп’янському напрямку, за уточненою інформацією, кількість атак з боку окупантів за добу добігла 24. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Синьківки, Колісниківки, Лозової, Новоосинового, Глушківки та Берестового.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 18 атак загарбників в районах дев’яти різних населених пунктів, а також у Серебрянському лісі. Основні зусилля ворог направляв у бік Греківки, Твердохлібового і Невського.

На Сіверському напрямку Силами оборони України відбито дев’ять штурмових дій поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Званівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 20 спроб противника прорвати оборону в районах Білої Гори, Іванівського, Андріївки, Кліщіївки Часового Яру та Калинівки. Біля останнього з цих населених пунктів відбулося понад 50 відсотків від усіх боєзіткнень.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак неподалік населених пунктів Курдюмівка, Неліпівка, Нь’ю-Йорк та Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 52 ворожих штурмів різної інтенсивності. Найбільше їх було в районах населених пунктів Гродівка Новогродівка і Михайлівка – шість, двадцять та десять відповідно.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили ворожі атаки у районах Українська, Лісівки, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки, де окупанти 30 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Найбільш активно ворог діяв біля Георгіївки – провів за добу 13 штурмових дій.

На Времівському напрямку агресор 11 разів атакував українські позиції в районах Вугледара, Макарівки, Времівки, Водяного та у бік Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку відбулось чотири бойових зіткнення: два неподалік Роботиного та два – в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку успіху не мали три атаки окупантів.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Триває операція у Курській області, де російські окупанти безжально обстрілюють і бомбардують свої міста і села.

Наші воїни продовжують активними діями завдавати загарбницьким військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і в глибокому тилу.

Загалом, минулої доби українські захисники знешкодили 1350 російських загарбників. Також ворог втратив 10 танків, 24 бойових броньованих машини, 22 артилерійських системи, 36 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 56 автомобілів та 14 одиниць спеціальної техніки.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Боротьба триває!

Разом переможемо!

Генеральний штаб ЗСУ