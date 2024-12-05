Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 08.00 05.12.2024

Розпочалась тисяча шістнадцята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетногт удару із застосуванням двох ракет, а також 41 авіаудару, зокрема, скинув 55 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4,8 тисяч обстрілів, з них 152 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для уражень близько 2240 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Краснопілля, Ветеринарне, Вовчанські Хутори, Дворічна, Петропавлівка, Лозова, Костянтинівка, Гуляйполе, Новоандріївка.

Вчора, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по трьох районах зосередження особового складу та по одному пункту управління противника.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося сім ворожих атак в районах населених пунктів Вовчанськ, Висока Яруга, Глибоке, до того ж противник активно задіював бомбардувальну авіацію.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 15 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Першотравневого, Зеленого Гаю та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Тернів та Зарічного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив чотири атаки в районі Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову і наступальну дію агресора у бік Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Жовтого, Шевченко, Пушкіного та Новопустинки. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населених пунктів Лисівка та Пушкіне.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 41 ворожий штурм. Основні наступальні зусилля ворог зосереджував у районах Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Дачного, Романівки, Єлизаветівки та Успенівки.

На Времівському напрямку противник здійснив 19 штурмів наших позицій неподалік Зеленого Поля, Новодарівки, Костянтинопольського та Сухих Ялів.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках загарбники наступальних дій не проводили, проте активно застосовували авіацію.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції п’ять разів. Отримали жорстку відсіч та зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області. Минулої доби ворог 22 рази штурмував позиції наших захисників, завдав 335 артилерійських обстрілів, 17 авіаційних ударів, скинувши 25 КАБ.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1580 осіб. Також українські воїни знешкодили 13 танків, 22 бойові броньовані машини, 21 артилерійську систему, 31 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 97 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спецтехніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони!

Разом переможемо! Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ