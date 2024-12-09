Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 08.00 09.12.2024

Розпочалась тисяча двадцята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням двох ракет, а також 14 авіаударів, скинувши 25 КАБ. Крім цього, здійснив понад три тисячі обстрілів, зокрема 92 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 1599 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Новоандріївка та Мала Токмачка Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та дві наземні станції управління безпілотними літальними апаратами.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших захисників в районах населених пунктів Вовчанськ, Липці та Висока Яруга.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Богуславки, Дружелюбівки, Копанки, Зеленого Гаю, Зарічного, Тернів, Ямполівки, Греківки, Надії та Макіївки.

На Краматорському напрямку окупанти три рази атакували у районах населених пунктів Ступочки, Часів Яр та Біла Гора.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак неподалік населених пунктів Торецьк, Диліївка, Леонідівка та Щербинівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Новий Труд, Жовте, Новотроїцьке та Чумацьке.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 40 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Сонцівки, Старих Тернів, Максимільянівки, Дачного, Курахового, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки та Успенівки.

На Времівському напрямку противник здійснив 19 штурмів наших позицій в районах Новосілки, Новодарівки, Сухих Ялів та Благодатного.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська, за підтримки авіації, один раз штурмували позиції Сил оборони в районі населеного пункту Нестерянка.

Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території, успішно відбили сім наступальних дій ворога на Придніпровському напрямку.

На Гуляйпільському та Сіверському напрямках минулої доби ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1220 осіб: 540 безповоротними та 680 санітарними. Також українські воїни знешкодили 18 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи, 22 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 24 автомобілі та 1 одиницю спецтехніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони!

Разом переможемо! Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ