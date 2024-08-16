Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 08.00 16.08.2024

Розпочалась дев’ятсот п’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 144 бойових зіткнення. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також ворог активно наступав на Торецькому та Курахівському напрямках.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах сім ракетних ударів із застосуванням 12 ракет, а також 74 авіаудари, скинувши 101 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4600 обстрілів, з них 109 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Михайлівське, Перемога, Самотоївка, Хотинь, Кіндратівка, Костянтинівка, Бояро-Лежачі, Юр’єве Сумської області; Приколотне, Синьківка, Куп’янськ-Вузловий Харківської області; Райгородка Луганської області; Серебрянка, Сіверськ, Торецьк, Неліпівка, Дружба, Малинівка, Побєда, Нводонецьке, Водяне Донецької області; Гуляйполе Запорізької області; Ольгівка, Бургунка Херсонської області.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали три удари по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили дві артилерійські системи та два склади ПММ.

На Харківському напрямку точилося сім боїв поблизу Липців, Стариці та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося 16 боєзіткнень. Сили оборони відбивали штурмові дії біля Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Андріївки, Кругляківки, Стельмахівки та Берестового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів неподалік Макіївки, Невського, Торського та Тернів.

На Сіверському напрямку також відбулося 10 бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Переїзного та Виїмки.

На Краматорському напрямку точилися чотири бої у районах Часового Яру. Противник успіху не мав.

На Торецькому напрямку росіяни атакували 20 разів неподалік Залізного, Торецька, Північного та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 41 ворожу штурмову дію в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Суха Балка, Калинове, Зелене Поле, Новоторецьке, Миколаївка, Новогродівка, Новожеланне, Скучне та Птиче.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 19 атак противника біля Парасковіївки, Георгіївки, Красногорівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку ворог п’ять разів наступав, зокрема, у бік Водяного, Рівнополя та Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку російські війська здійснили два штурми позицій українських підрозділів поблизу Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку противник зазнав поразки, 10 разів атакуючи оборонні рубежі українців.

На Гуляйпільському напрямку обстановка без змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога – не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1330 осіб. Також, українські воїни знешкодили 12 танків, 35 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, п’ять РСЗВ, 61 БпЛА оперативно-тактичного рівня, ракету, 73 автомобілі та 16 одиниць спецтехніки окупантів.

Приєднуйтесь до лав ЗСУ!

Наша сила в єдності! Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ