Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 10.00 02 квітня 2024 року

Розпочалася сімсот шістдесят дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення.

Загалом, російські окупанти завдали 8 ракетних та 93 авіаційних удари, здійснили 126 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі, російські терористи вчергове атакували Україну, застосувавши 10 дронів типу “Shahed”. Протиповітряна оборони України знищила 9 ударних безпілотників.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти Попівка Чернігівської області; Середина-Буда, Лугівка Сумської області; Козача Лопань, Вовчанськ, Охримівка, Куп’янськ, Садове, Табаївка, Чернещина Харківської області; Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Піщане, Терни, Спірне, Часів Яр, Іванівське, Олександропіль, Уманське, Яснобродівка, Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Карлівка, Орлівка, Очеретине, Водяне, Новомихайлівка, Урожайне, Золота Нива Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області, Микільське Херсонської області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 9 безуспішних атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де російські окупанти, за підтримки авіації, намагалися прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 18 атак в районах населених пунктів: Білогорівка Луганської області; Спірне, Івано-Дар’ївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр Донецької області, де російські загарбники, за підтримки авіації, намагалися прорвати оборону українських військ.

На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 10 атак в районах населених пунктів: Бердичі, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Урожайне Донецької області, де російські окупанти, за підтримки авіації, понад 25 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку російські окупанти здійснили 4 атаки на позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники 4 рази атакували позиції українських військ на цьому напрямку.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по пункту управління та 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одній наземній станції управління дронів, одному засобу протиповітряної оборони, 2 станціях радіо-електронної боротьби, 1 складу боєприпасів та 1 району зосередження особового складу російських загарбників.

Минулої доби загальні втрати ворога склали 780 російських загарбників, 12 танків, 29 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 22 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 1 ракета, 31 автомобіль та 6 одиниць спеціальної техніки.

Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

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Генеральний штаб ЗСУ