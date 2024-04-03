Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 10.00 03 квітня 2024 року

Розпочалася сімсот сімдесята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень.

Загалом, російські окупанти завдали 2 ракетних та 78 авіаційних ударів, здійснили 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі, російські терористи знову атакували Україну, застосувавши 4 безпілотники типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 4 безпілотника – знищено.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: Волфине, Олександрівка, Новоселиця, Краснопілля Сумської області; Синьківка, Липці Харківської області; Білогорівка, Верхньокам’янське Луганської області; Терни, Ямполівка, Григорівка, Ступочки, Бердичі, Курдюмівка, Новобахмутівка, Семенівка, Карлівка, Красногорівка, Олександропіль, Водяне, Вугледар Донецької області; Роботине, Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем російських окупантів опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 1 атаку в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону українських військ.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 10 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 6 атак в районах населених пунктів Спірне, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 14 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону українських військ.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне Донецької області, де ворог 24 рази намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 безуспішні атаки на позиції Сили оборони України в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники 8 разів атакували позиції українських військ на цьому напрямку.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по зенітно-ракетному комплексу та 13 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 8 артилерійських системах, 1 протитанковому засобу та 1 реактивній системі залпового вогню.

Минулої доби загальні втрати ворога склали 710 російських загарбників, 11 танків, 18 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1 ракета, 30 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки.

Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

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Генеральний штаб ЗСУ