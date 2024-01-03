Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 10.00 03 січня 2024 року

Розпочалася шістсот сімдесят дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Московити і надалі застосовують тактику терору проти українського цивільного населення, порушують закони та звичаї ведення війни. За добу 2 січня ворог завдав загалом 89 ракетних та 72 авіаційні удари, зокрема дронами типу “Shahed-136/131”, вчинив 48 обстрілів із реактивних систем залпового вогню – і по позиціях наших військ, і по населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та понад 130 поранених цивільних, серед них діти.

Руйнувань і пошкоджень зазнали понад 100 приватних та багатоквартирних житлових будинків, інша цивільна і промислова інфраструктура в Київській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Авіаційних ударів росіян учора зазнали Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Авдіївка, Новомихайлівка, Георгіївка, Донецької області; Новоданилівка та Оріхів Запорізької області.

Під артилерійським вогнем російської армії опинилися близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

У зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.

У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Бахмутському напрямку наші воїни придушили 6 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати агресора, який не полишає спроб оточити місто Авдіївка. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, українські війська протягом минулої доби відбили 8 атак противника поблизу Новобахмутівки, Бердичів, Авдіївки та ще 16 атак – у районах Первомайського та Невельського Донецької області.

Південно-східніше Новобахмутівки наші підрозділи покращили тактичне положення.

На Мар’їнському та Шахтарському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили атаку противника неподалік Роботиного Запорізької області.

У районі Вербового наші війська просунулися вперед, змусивши росіян покинути деякі позиції.

У зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку воїни України і надалі утримують плацдарм на лівому березі річки Дніпро та продовжують заходи із його розширення. Окупанти, попри суттєві втрати, не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник вчиняв тут 9 штурмових дій – вони були безуспішні.

Загалом, Сили оборони України своїми активними діями продовжують завдавати російським військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Українська авіація протягом минулої доби завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу московитів.

Українські підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 зенітно-ракетних комплекси, 2 пункти управління росіян, 1 їхню артилерійську систему, 1 радіолокаційну систему та склад паливно-мастильних матеріалів.

Орієнтовні втрати противника за підсумками минулої доби становлять: 680 російських окупантів, 7 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 3 засоби ППО, 36 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 73 ракети, 26 автомобілів та 14 одиниць спеціальної техніки.

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Генеральний штаб ЗСУ