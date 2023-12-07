Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 10.00 07 грудня 2023 року

Розпочалася шістсот п’ятдесят друга доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану ракету Х-59.

Також з початку поточної доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 18 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 15 ударних БпЛА.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Красний Хутір Чернігівської області; Синьківка, Іванівка, Піщане Харківської області; Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Спірне, Іванівське, Кліщіївка, Ступочки, Авдіївка, Олександропіль, Новомихайлівка, Урожайне, Рівнопіль Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Тягинка, Кринки та Львове Херсонської області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 160 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 6 атак ворога в районах Тернів, Веселого, Роздолівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 12 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 34 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького, Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 17 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито одну атаку ворога в районі північніше Новодонецького Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника в районах західніше Вербового, Новопрокопівки та Роботиного Запорізької області.

Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

У російських окупантів на тимчасово окупованих територія України бракує охочих працювати у органах внутрішніх справ окупантів, зокрема в окупаційній поліції. Відтак у Криму нестача офіцерського складу становить 30%, а на тимчасово окупованій території Донецької та Запорізької області – понад 60%.

Місцеві мешканці, що опинилися в окупації не йдуть працювати на загарбників, зокрема через активну діяльність українського руху опору.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 удар по пункту управління та 3 удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 1 вертольоту, 1 зенітно-ракетному комплексу, 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 складу боєприпасів та 2 артилерійських засобах противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 1120 окупантів, 18 танків, 26 бойових броньованих машин, 21 артилерійська система, 33 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 29 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки.

Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ