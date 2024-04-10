Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 10.00 10 квітня 2024 року

Розпочалася сімсот сімдесят сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення.

Загалом, ворог завдав 11 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив 149 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі, 10 квітня 2024 року російські терористи знову атакували Україну, застосувавши 17 безпілотників типу “Shahed-136/131”, дві крилаті ракети «Іскандер-К» та одну балістичну ракету «Іскандер-М». Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Усього збито 14 «шахедів» на Миколаївщині та Одещині.

Крім того, 9 квітня, знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими ворог атакував Одесу.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти Харків, Потихонове, Чайківка, Глибоке, Іванівка, Борова Харківської області; Новоселівське, Твердохлібове Луганської області; Ямполівка, Торське, Верхньокам’янське, Часів Яр, Спірне, Костянтинівка, Біла Гора, Дружба, Калинове, Семенівка, Новобахмутівка, Бердичі, Нетайлове, Яснобродівка, Карлівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Єлизаветівка, Антонівка, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 3 атаки російських окупантів в районах населених пунктів Кислівка, Іванівка Харківської області та Андріївка Луганської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 29 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 14 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати російських загарбників в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне де ворог, 28 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники здійснили безуспішну атаку на позиції українських військ на цьому напрямку.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу та 3 засобах протиповітряної оборони окупантів.

Минулої доби загальні втрати ворога склали 830 російських загарбників, 22 танки, 47 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню, 37 безпілотників оперативно-тактичного рівня, дві ракети, 67 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки.

Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

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Генеральний штаб ЗСУ