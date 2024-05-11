Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 10.00 11 травня 2024 року

Розпочалася вісімсот восьма доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення.

Загалом, ворог завдав 7 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив понад 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Білопілля, Костянтинівка, Садки Сумської області; Веселе, Вовчанськ, Вовчанські Хутори Харківської області; Лиман, Верхньокам’янське, Дружба, Спірне, Калинове, Уманське, Богоявленка Донецької області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Слобажанському напрямку нашими воїнами відбито 9 атак в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Огірцеве, Гатище, Плетенівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак в районах населених пунктів Синьківка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 11 атак в районах населених пунктів Макіївка Луганської області та Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку відбито 18 ворожих атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Григорівка, Богданівка, Калинівка, Виїмка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 24 атаки в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, південно-західніше Новомихайлівки та Солодке Донецької області, де ворог 3 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 14 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби ворог здійснив 1 безуспішну атаку на позиції наших військ.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по пункту управління, складу пально-мастильних матеріалів, зенітно-ракетному комплексу, радіолокаційній станції та 18 районах зосередження особового складу противника.

Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1320 осіб. Також ворог втратив 15 танків, 40 бойових броньованих машин, 55 артилерійських систем, дві РСЗВ, 1 засіб ППО, 42 БпЛА ОТР, одну ракету, 64 автомобілі та 9 одиниць спеціальної техніки.

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Генеральний штаб ЗСУ