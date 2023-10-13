Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 10.00 13 жовтня 2023 року

Розпочалася п’ятсот дев’яносто сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступаль ної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Попівка, Середина Буда Сумської області; Невське, Білогорівка, Новолюбівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Сіверськ, Спірне, Веселе, Кліщіївка, Андріївка, Новокалинове, Керамік, Степове, Авдіївка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Новоданилівка Запорізької області; Миколаївка, Ольгівка, Одрадокам’янка, Козацьке, Ульянівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 5 атак ворога в районі Синьківки та 8 атак біля Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки, південно-західніше Кремінної та Серебрянського лісництва Луганської області, де наші захисники відбили понад 5 атак ворога.

На Бахмутському напрямку наші захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону, проте безуспішно. Наші захисники відбили понад 20 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Ласточкине, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Запорізькому напрямку загарбники безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні та штурмові дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.

Російські загарбники продовжують насильну і підступну російську паспортизацію українських громадян на захоплених територіях. Відтак у селі Агаймани, що на тимчасово окупованій Херсонщині посіпаки окупаційної влади та російські окупанти погрожують громадянам України, які не отримали російський паспорт позбавленням батьківських прав із подальшим примусовим вивезенням їх дітей до інтернатів в тимчасово окупованому Криму. Діти, батьки яких не отримали російських псевдо документів не приймаються на навчання до шкіл і садочків.

Також, нині окупанти продовжують хаотичне мінування місцевості на тимчасово окупованих територіях України без складання карт мінування та іншої необхідної документації. Так розвідувальним підрозділом російських окупантів, що дислокується в районі села Кардашинка на Херсонщині використовуючи викрадені у місцевого населення човни провели мінування якірними річними мінами українських річок Конка та Старий Дніпро.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 – по пунктах управління та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ уражено район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів та пункт управління противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали: 1030 російських окупантів, 26 танків, 49 бойових броньованих машин, 44 артилерійських систем, 1 засіб протиповітряної оборони, 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 33 автомобіля та одиниця спеціальної техніки.

Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

ВІДЕО

Генеральний штаб ЗСУ