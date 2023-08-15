Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 10.00 15.08.2023

Розпочалася п’ятсот тридцять восьма доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. В напрямку Урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На Бахмутському напрямку Сили оборони ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут.

Близько 4.00 години ранку 15 серпня 2023 року російські окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування.

Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів: 4 крилаті ракети Х-22, 20 крилатих ракет Х-101/Х-555, 4 крилаті ракети «Калібр». По всій території України було оголошено повітряну тривогу. У багатьох регіонах працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація, підрозділи безпосереднього прикриття.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони, знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр».

Крім того, зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційний удар по території України, застосувавши 8 ракет «Калібр» та 15 іранських ударних дронів “Shahed-136/131” по Одеській області. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами нашої протиповітряної оборони усі ракети “Калібр” та БпЛА було знищено.

Загалом ворог завдав 14 ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 63 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, торгівельний центр, студентський гуртожиток, дитячі садочки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось понад 15 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Павлівки та Степного Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Попівка, Грем’яч Чернігівської області; Атинське, Степне, Водолаги Сумської області та Огірцеве, Гатище, Плетенівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівки, Загризового Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Фиголівка, Петропавлівка, Орлянське, Кучерівка, Подоли, Першотравневе Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Серебрянка, Дронівка, Закітне, Виїмка, Переїзне, Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Васюківки та Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Олександро-Шультине, Ступочки, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Керамік, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міст Мар’їнка та Красногорівка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Гостре, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Великої Новосілки, Благодатного, Макарівки та Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне, Левадне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Новоданилівки Запорізької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Залізничне, Білогір’я, Степногріськ, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ольгівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Дніпровське, Берегове, Велетенське, Широка Балка Херсонської області та місто Херсон.

У населеному пункті Сватове Луганської області, на вимогу російських окупаційних військ, з метою зміни керівництва в органах місцевого самоврядування представники адміністрацій та сільських рад повинні звільнитися із займаних посад так би мовити «за власним бажанням». Окупанти планують створити так звані «муніципалітети», які очолять місцеві колаборанти за результатами незаконних так званих «виборів» на захоплених територіях. Ці так звані «вибори» відбудуться у єдиний день голосування, який нагадаю на росії відбудеться – 10 вересня.

Також з метою поповневнення катастрофічних втрат у живій силі, противник продовжує проводити приховану мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, в місті Старобільськ Луганської області окупаційна так звана «влада» зобов’язала усіх чоловіків на державних підприємствах пройти медичну комісію та стати на військовий облік.

Російські окупанти намагаються інтегрувати населення тимчасово окупованих територій України до свого культурно-освітнього простору. Відтак, російська окупаційна адміністрація організувала навчальний процес за російською програмою навчання у школі в населеному пункті Бехтери Херсонської області. У цій окупаційній школі загарбники змушують навчатися дітей також щ населених пунктах Облої, Тендрівське, Збур’ївка та Новочорномор’я. Щоб примусити учнів до навчання в школі за російською програмою батьків залякують адміністративною відповідальністю за пропуски навчального процесу.

В населеному пункті Михайлівка Запорізької області під час зйомок російськими пропагандистами сюжету за участю кадирівського командира сталася словесна перепалка між кадирівцями та дагестанцями, під час якої обидві сторони конфлікту відкрили один по одному вогонь із стрілецької зброї. Пізніше, під час сутички одному з окупантів завдали ряд колотих і різаних ран несумісних з життям. Це вбивство призвело до протистояння між підрозділами окупантів із застосуванням гранатометів, гранат та стрілецької зброї. Внаслідок бойового протистояння, успіх в якому, до речі, здобули дагестанці, з обох сторін загинули понад 20 окупантів та понад 40 окупантів – поранені. Командира кадирівського підрозділу в якості покарання відправили на передові позИції.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 1 удар по пункту управління, 7 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по зенітно-ракетним комплексу противника.

Також нашими захисниками знищено ворожий ударний гелікоптер Ка-52.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях та одну станцію РЕБ противник.

Згалом, минулої доби, українські воїни ліквідували 540 російських окупантів, знищили 7 танків, 16 бойових броньованих машин, 29 артилерійських системи, 3 засоби ППО, 1 вертоліт, 29 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 8 крилатих ракет, 22 автомобілі та 3 одиниці спеціальної техніки.

Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

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Генеральний штаб ЗСУ