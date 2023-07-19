Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 10.00 19.07.2023

Розпочалася п’ятсот одинадцята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

На напрямках Велика Новосілка – Старомайорське та Новосілка – Старомайорське мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. В ході ведення бойових дій російські окупанти вимушено відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки. Наші воїни мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник чинить потужний опір, активно застосовує резерви, зазнає величезних втрат. Тривають важкі бої.

Уночі 19 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південного напрямку, використовуючи крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БпЛА типу «Shahed».

Атаковано об’єкти критичної інфраструктури та військові об’єкти, основний напрямок удару — Одещина.

Протягом кількох хвиль атак противник задіяв:

16 крилатих ракет морського базування «Калібр», імовірно з малого ракетного корабля «Інгушетія» та фрегата «Адмірал Ессен» з акваторії Чорного моря;

8 крилатих ракет Х-22 з літаків дальньої авіації Ту-22М3 з акваторії Чорного моря;

6 крилатих ракет «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» (Крим);

1 керовану авіаційну ракету Х-59 із винищувача Су-35 з акваторії Чорного моря;

32 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» з полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (Ростовська область).

За результатами бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 37 повітряних цілей:

– 13 крилатих ракет «Калібр»;

– 1 керовану авіаційну ракету Х-59;

– 23 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Удари ракет Х-22 та «Онікс» було спрямовано по інфраструктурі Одеської області. Про наслідки цих ударів та постраждалих повідомлять місцеві військові адміністрації.

За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала понад 20 авіаційних ударів по об’єктах, місцях зосередження техніки та особового складу російських окупантів.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України – задіяли 6 крилатих ракет “Калібр” та 35 іранських ударних БпЛА “Шахед-136”. Силами та засобами Повітряних Сил знищено 6 крилатих ракет “Калібр” та 31 ударний БпЛА противника.

Крім того, ворог завдав 80 авіаційних ударів та здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали промислові об’єкти, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема, під вогонь потрапили Середина-Буда, Попівка, Іскрисківщина, Волфине, Степне Сумської області та Козача Лопань, Вовчанськ і Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону.

Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Синьківка, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного і Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Лиман, Берестове і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Курдюмівки, Озарянівки, Дружби, Білої Гори та Олександро-Шультиного. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Ступочки, Олександро-Шультине, Північне та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі міста Авдіївка. У той же час, противник здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Керамік, Авдіївка, Первомайське та Семенівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів. Серед них Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Максимільянівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку, в районах Рівнополя на Донеччині та Новодарівки Запорізької області противник здійснив невдалі спроби відновлення втраченого положення. Завдав авіаційних ударів біля Великої Новосілки, Макарівки та Рівнополя. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива та Шахтарське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Завдав авіаударів у районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Оріхова та П’ятихаток Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Вільне Поле, Времівка Донецької області; Залізничне, Лобкове, Кам’янське Запорізької області; Синельникове та Нікополь на Дніпропетровщині; Бургунка, Херсон Садове, Берегове і Велетенське Херсонської області та Очаків на Миколаївщині. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення, привласнюючи зерновий урожай мирних громадян України. Так, в тимчасово захопленому Скадовську Херсонської області, російські окупанти з 10 липня активізували використання порту для вивезення зерна врожаю цього року до своїх портів.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 пункт управління противника, 1 зенітно-ракетний комплекс, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 склади боєприпасів та 3 станції РЕБ ворога.

Загалом, наші воїни ліквідували 470 російських окупантів. Ворог втратив 4 танки, 8 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, 2 засоби ППО, 46 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 6 крилатих ракет, 19 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки.

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Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine