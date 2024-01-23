Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 10.00 23 січня 2024 року

Розпочалася шістсот дев’яносто дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні будинки, інша цивільна інфраструктура.

Сьогодні вранці російські окупанти завдали ракетного удару чотирма зенітними керованими ракетами С300/400 по цивільній інфраструктурі міст Харків та Балаклія Харківської області.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Гранів, Григорівка, Піщане Харківської області; Новоєгорівка, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Роздолівка, Богданівка, Хромове, Кліщіївка, Біла Гора, Майорське, Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Новомихайлівка, Старомайорське, Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Качкарівка, Червоний Маяк, Зміївка, Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 4 атаки ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку загарбників біля Тернів Донецької області та ще 5 атак поблизу Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони України відбили 7 атак противника неподалік Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, сили оборони протягом минулої доби відбили 10 атак противника в районах Степового, Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи Сил оборони України продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 21 атаку.

На Шахтарському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили атаку ворога в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив один безуспішний штурм позицій українських військ.

Водночас, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по пункту управління, артилерійському засобу та радіолокаційній станції противника.

Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали: 960 російських окупантів, 22 танки, 59 бойових броньованих машин, 51 артилерійська система, 2 РСЗВ, 1 крилата ракета, 65 автомобілів та 12 одиниць спеціальної техніки.

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Генеральний штаб ЗСУ