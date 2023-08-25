Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 10.00 25.08.2023

Розпочалася п’ятсот сорок восьма доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

На напрямках Новоданилівка – Новопрокопівка та Мала Токмачка – Очеретувате мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Уночі 25 серпня 2023 року противник завдав про Україні удару ракетами повітряного та морського базування з акваторій Чорного та Азовського морів.

У напрямку південних областей із російських літаків Су-34 було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря та дві крилаті ракети «Калібр» із малого ракетного корабля з Азовського моря. Також зафіксовано пуск одного ударного БпЛА типу «шахед» з напрямку Приморсько-Ахтарськ.

Усі п’ять цілей знищено силами та засобами Повітряних Сил. Ракети – у межах Одеської, БпЛА – у Дніпропетровській області.

Протягом минулої доби ворог завдав 7 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Бобилівки та Волфиного Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Хрінівка, Тур’я, Блешня, Янжулівка, Миколаївка, Гай Чернігівської області; Об’єднане, Ходине, Угроїди, Новодмитрівка, Попівка Сумської області та Червона Зоря, Стрілеча, Гатище, Мала Вовча, Тополі Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Орлянського Харківської області та Надії, Твердохлібового Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Спірного, Роздолівки, Веселого Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівського, Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Міньківка, Маркове, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Бердичі, Водяне, Карлівка, Нетайлове, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах північно-східніше Новомихайлівки та Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційого удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Желанне Перше, Олександропіль, Побєда, Катеринівка, Єлизаветівка, Іллінка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Благодатного, Старомайорського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Максимівка, Шахтарське, Велика Новосілка, Урожайне, Старомайорське, Вільне Поле Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Левадного, Малої Токмачки, Роботиного та Оріхова Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Степове, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Тягинки та Наддніпрянського Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Львове, Херсон, Комишани, Білозерка, Кізомис, Посад-Покровське Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

У тимчасово окупованих Новій Каховці, Великих Копанях, Скадовську та Голій Пристані на Херсонщині російські окупанти примушують місцевих українців отримувати російські паспорти, напередодні проведенням так званих «виборів». Тим, хто не отримає паспорти до 1 вересня погрожують конфіскацією майна.

Також до тимчасово окупованого Скадовськ, Херсонської області 22 серпня загарбники завезли з рф велику кількість поліграфічної продукції пропагандистського змісту та бюлетені для псевдовиборів на 10 вересня 2023 року.

Російські окупанти активно проводяться заходи з підготовки до цих псевдовиборів та формування виборчих комісій. А російські фсбшники на окупованих територіях, перевіряють кандидатів до складу виборчих комісії. Крім того, російські окупанти і представники так званих окупаційних адміністрацій поширюють інформація серед місцевого населення про те, що ніби-то «на найвищому рівні між Україною, західними партнерами та рф досягнуто домовленостей про залишення тимчасово окупованих територій у Херсонській області під російською окупацією». Ось такою брехнею окупанти намагаються змусити українців на окупованих територіях прийти на так звані «вибори».

В одному з тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області місцева окупаційна влада вивчила і врахувала негативний досвід організації російських псевдореферендумів. Відтак, планується проведення так званих «виборів» 10 вересня у так би мовити змішаному форматі. Спочатку «зразково-показове голосування на дільницях», а згодом примусовий обхід квартир і будинків. Обхід будинків передбачається розпочати завчасно. Починаючи з 30 серпня цього року представники окупаційної влади почнуть обхід квартир для збору голосів. Крім того в цьому регіоні з’являються особи, яких привозять із території рф та розселяють в покинутих будинках місцевих мешканців. Цей факт пов’язаний із підготовкою фальсифікації голосування та створення потрібної картинки для російських медіа. Також посилюється тиск на місцеве населення із вимогою отримувати російські паспорти. Зокрема, вводиться вимога, що оплата комунальних послуг, інтернету та мобільного телефону неможлива без російського громадянства. З метою посилення тиску на місцеве населення в тимчасово окупованій частині Запорізької області, тут збільшують чисельність чеченських терористів, які поводяться дуже агресивно та жорстоко карають порушення комендантської години місцевим населенням.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 1 удар по пункту управління, 13 ударів по районам зосередження особового складу та 3 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 склад боєприпасів та 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.

Орієнтовні втрати російських загарбників минулої доби склали: 470 окупантів, 3 танки, 10 бойових броньованих машини, 28 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 12 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети, 17 автомобілів та одиниця спеціальної техніки.

Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

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Генеральний штаб ЗСУ