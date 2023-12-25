Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 10.00 25 грудня 2023 року

Розпочалася шістсот сімдесята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, вчиняє обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по багатьох цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом російські терористи завдали 2 ракетні та 61 авіаційний удари, вчинили 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і по населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі й поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби, зокрема на Святвечір, російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 31 безпілотний літальний апарат типу “Shahed-136/131”.

Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 29 ударних БпЛА.

Авіаційних ударів протягом доби зазнали: Синьківка, Петропавлівка та Кислівка Харківської області; Новоєгорівка і Серебрянське лісництво Луганської області; Ямполівка, Торське, Нью-Йорк, Очеретине, Тоненьке, Авдіївка, Максимільянівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне, Золота Нива та Старомайорське Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

У зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 21 атаку ворога біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 атак противника поблизу населених пунктів Богданівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити місто Авдіївка. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони відбили 14 атак ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 17 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області – тут наші захисники відбили 5 атак росіян.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку росіян південно-західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника біля Роботиного та південніше Гуляйполя Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби росіяни вчинили тут 23 безуспішні штурмові дії, отримали гідну відсіч та відступили.

Сили оборони України своїми активними діями продовжують завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки росіян, по одному складу боєприпасів та по зенітно-ракетному комплексу противника.

Сили й засоби протиповітряної оборони України знищили 2 винищувачі-бомбардувальники – і Су-34, і Су-30.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 артилерійські засоби та пункт управління російських загарбників.

Орієнтовні втрати російської армії за підсумками минулої доби становлять: 760 окупантів, 19 танків, 31 бойова броньована машина, 33 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 2 засоби ППО, 2 літаки, 32 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 53 автомобілі та 5 одиниць спеціальної техніки.

Світлого й переможного Різдва всій Україні! Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо – разом! Слава Україні!

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Генеральний штаб ЗСУ