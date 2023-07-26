Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 10.00 26.07.2023

Розпочалася п’ятсот вісімнадцята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. У районі Старомайорського мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північно-східніше Роботиного Запорізької області. У той же час, продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви.

На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.

Протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось 26 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаударів в районах Ветеринарного та Гранова Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Семенівка Чернігівської області; Вільна Слобода, Сваркове, Степне, Басівка, Могриця, Покровка та Олександрівка Сумської області та Гур’їв Козачок, Гранів, Вовчанськ, Бочкове, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівкм Луганської області та Серебрянки, Спірного і Кузьминівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах східніше Ступочок та біля Диліївки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Предтечиного та Диліївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Часів Яр, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Водяне та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційних ударів біля Невельського та Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Новомихайлівки, Золотої Ниви, Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Новодарівки, Левадного, Малої Токмачки, Оріхова Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Новоандріївка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Степове, Лобкове та Кам’янське Запорізької області; Дудчани, Берислав, Козацьке, Молодіжне, Антонівка, Комишани, Кізомис, Станіслав Херсонської області.

Через дію міжнародних санкцій у російських окупантів виникають реальні проблеми з озброєнням, насамперед військовими літаками. На авіабазі «Ханська», що на території рф, розпочато перепідготовку тривалістю 6 місяців для пілотів екіпажів літаків Ту-22М3 на Ту-95МС – це російські стратегічні бомбардувальники-ракетоносії, які російські терористи використовують для ударів по території України. Головною причиною перепідготовки цих екіпажів є проблеми з продовженням регламенту льотної придатності літаків Ту-22М3, більшість з яких мають бортові системи, що вислужили свій ресурс. Нових комплектуючих росіяни купити за кордоном не можуть, а самі вже давно такі деталі не виробляють. Тому такі літаки не можуть далі безпечно експлуатуватись.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, наші захисники знищели ворожий гелікоптер Ка-52, 5 ударних БпЛА противника типу “Шахед-136” та 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 7 артилерійських засобів на вогневій позиції, 2 станції радіоелектронної боротьби та 2 зенітно-ракетних комплекси противника.

Загалом, минулої доби, українські воїни ліквідували 460 російських окупантів. Спалили 3 російські танки, 5 бойових броньованих машин, 22 артилерійських системи, 3 засоби ППО, збили один російський вертоліт Ка-52, також наші воїни знищили – 16 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 17 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки.

Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

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Генеральний штаб ЗСУ