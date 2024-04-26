Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 10.00 26 квітня 2024 року

Розпочалася сімсот дев’яносто третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби відбулося 114 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти Суми; Уди, Липці, Мале Веселе, Плетенівка, Охрімівка, Водяне, Борова Харківської області; Миколаївка, Часів Яр, Спірне, Диліївка, Виїмка, Калинове, Семенівка, Карлівка, Новогродівка, Євгенівка, Бердичі, Олександропіль, Архангельське, Новокалинове, Красногорівка, Урожайне Донецької області; Роботине Запорізької області; Качкарівка, Іванівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем російських окупантів опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 10 атак в районах населених пунктів: Кислівка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку російські загарбники здійснили 20 безуспішних атак в районах населених пунктів: Дружелюбівка Харківської області; Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області; Торське, Терни, Зарічне Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 26 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Миколаївка, Виїмка, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили понад 30 атак в районах населених пунктів: Очеретине, Уманське, Невельське, Керамік, Бердичі, та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне Донецької області, де ворог 19 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку російські окупанти 2 рази атакували позиції українських військ в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські загарбники намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Протягом минулої доби російські окупанти здійснили 3 безуспішні атаки на позиції українських військ на цьому напрямку.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдали ударів по 2 пунктах управління, 8 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по пункту управління та району зосередження особового складу противника.

Минулої доби загальні втрати ворога склали 950 російських загарбників, 7 танків, 15 бойових броньованих машин, 31 артилерійська система, 12 безпілотників оперативно-тактичного рівня, одна ракета, 35 автомобілів та 16 одиниць спеціальної техніки.

Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

ВІДЕО

Генеральний штаб ЗСУ