Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 10.00 29 грудня 2023 року

Розпочалася шістсот сімдесят четверта доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Росія продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, вчиняє обстріли з реактивних систем залпового вогню – не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої країни.

Протягом минулої доби відбулося 53 бойові зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетні та 86 авіаційних ударів, 55 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. Внаслідок учорашніх російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби ввечері російські війська знову атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Наша протиповітряна оборона знищила 18 із цих дронів-камікадзе.

Уже цієї доби, зранку в п’ятницю, російські окупанти завдали нових ракетних та авіаційних ударів по різних областях України. Наслідки цієї атаки уточнюються.

Авіаційних ударів росіян учора зазнали: Петропавлівка, Глушківка Харківської області; Невське, Новолюбівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Колодязі, Ямполівка, Сіверськ, Спірне, Переїзне, Новобахмутівка, Старомайорське Донецької області; Новодарівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем московитів опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

У зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 12 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 3 атаки противника поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити місто Авдіївка. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають загарбникам значних втрат. Протягом минулої доби зупинено 14 атак східніше Новобахмутівки й Авдіївки, ще 12 атак – у районах Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші воїни стримують росіян у районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де захлинулися 6 ворожих атак.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 4 атаки південніше Новодарівки, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські захисники і надалі провадять заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро. Ворог, попри значні втрати, не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій, отримав належну відсіч та знову відступив.

При цьому Сили оборони України виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту, своїми активними діями завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці.

Наша авіація минулої доби завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та по 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, 11 їхніх артилерійських засобів, 2 пункти управління, 2 станції РЕБ, 2 зенітно-ракетні комплекси та 6 складів боєприпасів противника.

Орієнтовні втрати ворога минулої доби склали: 850 окупантів, 13 танків, 18 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 3 засоби ППО, 36 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 35 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки.

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Генеральний штаб ЗСУ