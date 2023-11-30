Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 10.00 30 листопада 2023 року

Розпочалася шістсот сорок п’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Російські окупанти продовжують ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовують тактику терору, завдають ракетних та авіаційних ударів, здійснюють обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби російська федерація вчергове атакувала цивільну інфраструктуру України керованою ракетою Х-31 та 2 зенітними ракетами С-300. Крім того, сьогодні вночі, окупанти знову завдали удару по нашій державі, застосувавши 8 зенітних керованих ракет С-300 та 20 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Нашими захисниками знищено 14 ударних БпЛА. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, триповерховий житловий будинок у місті Мирноград Донецької області та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів російських загарбників зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Куп’янськ, Курилівка Харківської області; Новомихайлівка, Авдіївка, Новоукраїнка Донецької області.

Під артилерійським вогнем російських окупантів опинилися понад 110 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбито 7 атак.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 24 атаки противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Іванівського та Андріївки Донецької області, де українські захисники відбили 4 атаки. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку окупанти, за підтримки авіації, не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника неподалік Степового, Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Тоненького, Сєверного, Первомайського Донецької області. Тут Сили оборони відбили 22 атаки.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 11 атак.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили 3 атаки противника південніше Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти 5 разів безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Також, українські воїни відбили 9 атак ворога північно-західніше Вербового Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Російська окупаційна так звана «влада» на тимчасово окупованій території Донецької області оголосила про припинення нарахування працівникам так званого «міністерства надзвичайних ситуацій» терористичної організації «днр» грошових надбавок за участь у війні проти України у наступному – 2024 році. Через це 80% особового складу так званого «міністерства» подали рапорти на звільнення за власним бажанням.

Російські окупанти на тимчасового окупованих територіях продовжують тиск на українських громадян, які відмовляються брати російські паспорти.

На блокпостах у тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області російські загарбники погрожують цивільному населенню, що з 2024 року в’їзд та виїзд до Генічеська буде здійснюватись виключно при наявності паспорту рф.

У селі Гаврилівка Друга, що на тимчасово окупованій території Херсонської області, в одній з будівель у центрі села російські окупанти влаштували в’язницю та катівню. У темний час доби до цієї будівлі постійно приїздять автомобілі із захопленими окупантами громадянами.

А у Донецьку на території психіатричного диспансеру російські окупанти розташували свій військовий шпиталь для лікування поранених загарбників.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали: 1180 окупантів, 13 танків, 28 бойових броньованих машин, 1 артилерійська система, 10 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 13 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки.

Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

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Генеральний штаб ЗСУ