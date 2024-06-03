Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 10.30 03.06.2024

Вісімсот тридцять перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 78 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет, 39 авіаударів із застосуванням 63 КАБів, понад 2500 обстрілів з різних типів озброєння, в тому числі 89 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Противник завдавав авіаційних ударів у районах населених пунктів Стариця, Білий Колодязь, Вовчанськ, Іванівка, Старий Салтів, Вовчанські Хутори, Ветеринарне, Шестакове, Зелене, Нескучне, П’ятихатки Харківської області та по місту Харків з повітряного простору російської федерації (з районів російських населених пунктів Середа, Короча та Шебекіно Білгородської області); Лиман, Костянтинівка, Дружба, Прогрес, Євгенівка, Карлівка, Олександропіль, Курахове Донецької області; Нове Запоріжжя, П’ятихатки Запорізької області.

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу противника та кілька інших важливих об’єктів, зокрема два пункти управління та два ворожих засоби ППО.

Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1270 осіб. Також ворог втратив 14 танків, 22 бойових броньованих машини, 47 артилерійських систем, одну РСЗВ, три засоби ППО, 40 БпЛА ОТР, 67 автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки.

Від початку поточної доби відбулося 28 бойових зіткнень. Російські окупанти здійснили 472 обстріли позицій наших військ та населених пунктів із різних типів озброєнь. Також агресор завдав два ракетних удари і застосуванням шести ракет та 28 ударів дронами-камікадзе.

На Харківському напрямку від початку доби активних штурмових дій ворога не відбувалось, наші захисники продовжують нарощувати оборонні спроможності.

За минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку склали: 130 осіб, із них 59 – безповоротні, та 40 одиниць озброєнь і військової техніки. Знищено три танки, бойову броньовану машину, одну артилерійську систему, 14 БпЛА, 12 автомобілів, три одиниці спецтехніки. Пошкоджено – один танк, дві артсистеми, два автомобілі та одну одиницю спеціальної техніки. Крім того, уражено три склади з боєприпасами, один склад ПММ та 12 бліндажів окупантів.

На Куп’янському напрямку триває ворожа атака в районі Невського. Ситуація напружена.

В районі Тернів на Лиманському напрямку спроба противника наблизитися до позицій наших військ успіху не мала.

На Сіверському напрямку від початку доби ворог здійснив уже п’ять спроб прорвати наші оборонні рубежі в районах Виїмки та Роздолівки. Одну атаку відбито, чотири – тривають. Ситуація контрольована.

В районі Кліщіївки на Краматорському напрямку відбито атаку противника, триває бій біля Іванівського. Втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.

На Покровському напрямку ситуація залишається загостреною – наразі триває 11 боєзіткнень в районах Зеленого Поля, Новопокровська, Новоселівки Першої, Калинового та Невельського. Ситуація під контролем Сил оборони України.

Учора російські загарбники на цьому напрямку втратили 400 осіб, з них 134 – безповоротні. Знищено один танк, три ББМ та сім артсистем. Пошкоджено чотири бойові броньовані машини, дві гармати та автомобіль.

На Курахівському напрямку в районах Парасковіївки та Водяного тривають три боєзіткнення. Наші захисники контролюють ситуацію. Втрат позицій не допущено.

На Оріхівському напрямку зупинено дві спроби ворога просунутися в напрямках Роботиного та Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі річки Дніпро, відбито атаку ворога в районі Кринок.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Сили оборони вживають усіх заходів для зриву ворожих планів. Наша артилерія, ракетники, авіація та оператори безпілотних систем працюють відповідно до поставлених завдань.

Ставайте до лав до Сил оборони!

Разом переможемо!

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ